Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.

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Що Малюк розповів про ліквідацію кілерів?

Голова СБУ Василь Малюк повідомив про ліквідацію кілерів, що вбили полковника СБУ в столиці. Спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував він.

Агентурно-бойовоа група ФСБ була завчасно маршрутована в Україну й три дні тому, 10 липня, вчинила вбивство співробітника СБУ, полковника Івана Воронича.

За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть,

– пояснив Малюк.

Керівник СБУ підкреслив, що ефективна протидія російським спецслужбам – ключовий напрямок діяльності для Служби безпеки.

Як росіяни вбили полковника СБУ?

За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє людей – чоловік і жінка. Куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом росіянин передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.

Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися "залягти на дно". Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині,

– розповіли в Службі безпеки.

13 липня зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи ФСБ стали чинити опір, тож вони були ліквідовані.