СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Служби безпеки у Києві
- СБУ ліквідувала агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ вбили полковника СБУ Івана Воронича у Києві.
- Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що операцією з пошуку вбивць керував він особисто, і під час затримання відбувся вогневий контакт.
Співробітники СБУ під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб. Вони за завданням ФСБ здійснили убивство полковника Служби безпеки в Києві.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.
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Що Малюк розповів про ліквідацію кілерів?
Голова СБУ Василь Малюк повідомив про ліквідацію кілерів, що вбили полковника СБУ в столиці. Спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував він.
Агентурно-бойовоа група ФСБ була завчасно маршрутована в Україну й три дні тому, 10 липня, вчинила вбивство співробітника СБУ, полковника Івана Воронича.
За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть,
– пояснив Малюк.
Керівник СБУ підкреслив, що ефективна протидія російським спецслужбам – ключовий напрямок діяльності для Служби безпеки. Відомо, що СБУ діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які ворог намагається вчиняти на території нашої держави.
Раніше повідомляли, що вбитий полковник Служби безпеки брав участь у важливих операціях проти Росії.
Як росіяни вбили полковника СБУ?
За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє людей – чоловік і жінка. Куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом росіянин передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.
Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися "залягти на дно". Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині,
– розповіли в Службі безпеки.
13 липня зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи ФСБ стали чинити опір, тож вони були ліквідовані.
За фактом вбивства полковника було відкрите кримінальне провадження за посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.
Заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.