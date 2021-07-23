Що відомо про незаконний канал
За попередніми даними, схему організував місцевий мешканець. Замовників він шукав в інтернеті.
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Він налагодив особисті зв'язки у військових частинах та на оборонних підприємствах країни. Саме вони стали для ділка "базою постачання",
– розповіли в СБУ.
Щоб приховати відомості про походження та використання обладнання, зловмисник вносив неправдиві дані у супровідну документацію.
Агрегати та високоточне обладнання для військових гелікоптерів призначалися для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- товари подвійного використання на майже пів мільйона гривень,
- печатки,
- штампи,
- підроблену документацію,
- комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
В Україні заблокували незаконний канал передачі товарів за кордон
Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю