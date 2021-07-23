СБУ не дала вивезти з України агрегати для військових гелікоптерів

23 липня 2021 , 15:55
Читать новость на русском

Джерело:

СБУ

Контррозвідка СБУ заблокувала канал постачання за кордон агрегатів та обладнання для військових гелікоптерів. Відомо, що незаконну схему організували у Дніпрі.

Що відомо про незаконний канал

За попередніми даними, схему організував місцевий мешканець. Замовників він шукав в інтернеті.

Читайте також Махінація на 150 мільйонів: викрили схему оформлення документів моряків

Він налагодив особисті зв'язки у військових частинах та на оборонних підприємствах країни. Саме вони стали для ділка "базою постачання",
– розповіли в СБУ.

Щоб приховати відомості про походження та використання обладнання, зловмисник вносив неправдиві дані у супровідну документацію.

Агрегати та високоточне обладнання для військових гелікоптерів призначалися для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • товари подвійного використання на майже пів мільйона гривень,
  • печатки,
  • штампи,
  • підроблену документацію,
  • комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.


В Україні заблокували незаконний канал передачі товарів за кордон

Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю

Автор: Софія Мінджоса