СБУ не дала вивезти з України агрегати для військових гелікоптерів

Контррозвідка СБУ заблокувала канал постачання за кордон агрегатів та обладнання для військових гелікоптерів. Відомо, що незаконну схему організували у Дніпрі.

Що відомо про незаконний канал

За попередніми даними, схему організував місцевий мешканець. Замовників він шукав в інтернеті.

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Він налагодив особисті зв'язки у військових частинах та на оборонних підприємствах країни. Саме вони стали для ділка "базою постачання",

– розповіли в СБУ.

Щоб приховати відомості про походження та використання обладнання, зловмисник вносив неправдиві дані у супровідну документацію.

Агрегати та високоточне обладнання для військових гелікоптерів призначалися для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

товари подвійного використання на майже пів мільйона гривень,

печатки,

штампи,

підроблену документацію,

комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.



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