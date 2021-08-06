Правоохоронці зупинили представників "Нацкорпусу" близько 5 години ранку 6 серпня. Працівники СБУ повідомили, що не можуть прокоментувати цю ситуацію, бо в них немає такої інформації.

До теми На Харківщині СБУ прийшла з обшуками до "Нацкорпусу"

Автобуси стояли на Валківському блокпості. Відомо, що СБУ проводила обшуки понад 4 години.

Активістів затримали по дорозі до Києва, де мала відбутися акція щодо затриманих напередодні у Харкові. Повідомляють, що за 3 години перевірили лише 6 людей. Кожного допитували, перевіряли документи і фотографували.

З усіх регіонів на суд до мого побратима Чилі та іншим затриманим патріотам їдуть сотні людей. У Харківській області поблизу Валок силовики перекрили дорогу нашим активістам. Безпідставно тримали 4 години місці,

– пише керівник центрального штабу "Нацкорпусу" Максим Жорін.

Члени "Нацкорпусу" кажуть, що це роблять навмисно, аби вони не змогли доїхати до Києва. Активістів відпустили ближче до 8 ранку.

На Харківщині СБУ затримала членів "Нацкорпусу", які їхали на суд до Києва / Фото з телеграму "ВЕХА. Харьков" та "Нацкорпусу"

Зверніть увагу! Суд розпочнеться о 10 годині у Шевченківському районному відділі В Києві. Активісти пишуть, що вони збираються о той же час біля будівлі.

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Як обшукували активістів: дивіться відео