На Харківщині СБУ затримала автобус із Нацкорпусом, який їхав на суд до Києва: відео

У Валках на Харківщині Служба безпеки затримала автобуси представників "Нацкорпусу". Вони їхали підтримати до Києва своїх побратимів. Активісти переконують, що правоохоронці навмисно тягнули час, бо довго проводили обшуки.

Правоохоронці зупинили представників "Нацкорпусу" близько 5 години ранку 6 серпня. Працівники СБУ повідомили, що не можуть прокоментувати цю ситуацію, бо в них немає такої інформації.

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Автобуси стояли на Валківському блокпості. Відомо, що СБУ проводила обшуки понад 4 години.

Активістів затримали по дорозі до Києва, де мала відбутися акція щодо затриманих напередодні у Харкові. Повідомляють, що за 3 години перевірили лише 6 людей. Кожного допитували, перевіряли документи і фотографували.

З усіх регіонів на суд до мого побратима Чилі та іншим затриманим патріотам їдуть сотні людей. У Харківській області поблизу Валок силовики перекрили дорогу нашим активістам. Безпідставно тримали 4 години місці,

– пише керівник центрального штабу "Нацкорпусу" Максим Жорін.

Члени "Нацкорпусу" кажуть, що це роблять навмисно, аби вони не змогли доїхати до Києва. Активістів відпустили ближче до 8 ранку.

На Харківщині СБУ затримала членів "Нацкорпусу", які їхали на суд до Києва / Фото з телеграму "ВЕХА. Харьков" та "Нацкорпусу"

Суд розпочнеться о 10 годині у Шевченківському районному відділі В Києві. Активісти пишуть, що вони збираються о той же час біля будівлі.

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