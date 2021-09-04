СБУ перевіряє, як тіктокери потрапили на ХТЗ і станцювали на артустановці
4 вересня 2021 , 15:44Читать новость на русском
Джерело:"Укрінформ"
СБУ в Харкові розпочала перевірку через "танці" тіктокерів на артустановці на території Харківського тракторного заводу. Витівка блогерів змусила засумніватися у надійності охорони.
Зараз перевірка намагається встановити всі деталі інциденту з тіктокерами. Про це розповіла речниця управління СБУ в Харківській області Лідія Домашенко.
Зверніть увагу "Швидка" та зонд: чим мінімально може обернутися новий дитячий челендж у TikTok
Мета перевірки на ХТЗ
За словами речниці СБУ, перевірка необхідна для того, щоб правоохоронці змогли належно відреагувати на "танці" блогерів на військовій техніці.
Поки що сам інцидент у Службі безпеки ніяк не коментують.
Тіктокери танцюють на військовій техніці: неймовірне відео
Інцидент на ХТЗ: коротко про головне
- Напередодні у тіктоці юнаки опублікували відео з танцями на САУ 2С1 "Гвоздика" на території "Харківського тракторного заводу".
- Одразу ж після того, як воно стало популярним – блогери видалили його. Однак інцидент уже встиг набути розголосу.
- Відео з танцями викликало негативну реакцію користувачів соцмереж.