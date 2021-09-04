СБУ перевіряє, як тіктокери потрапили на ХТЗ і станцювали на артустановці

СБУ в Харкові розпочала перевірку через "танці" тіктокерів на артустановці на території Харківського тракторного заводу. Витівка блогерів змусила засумніватися у надійності охорони.

Зараз перевірка намагається встановити всі деталі інциденту з тіктокерами. Про це розповіла речниця управління СБУ в Харківській області Лідія Домашенко.

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Мета перевірки на ХТЗ

За словами речниці СБУ, перевірка необхідна для того, щоб правоохоронці змогли належно відреагувати на "танці" блогерів на військовій техніці.

Поки що сам інцидент у Службі безпеки ніяк не коментують.

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