За версією слідства, посадовець КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" "закрив очі" на неякісний ремонт смуги, який зробили ще у 2017-2018 роках. Замість того, щоб звернутися до підрядника за гарантійним випадком, оскільки ремонт був неналежної якості, фігурант знайшов нову компанію, яка зайнялася ремонтом цих самих ділянок.

Неналежне виконання посадовцем своїх службових обов’язків призвело до сплати подвійної вартості робіт та, як наслідок, до завдання економічних збитків комунальному підприємству на більше ніж 9 млн грн.

Замість того, щоб звернутися до підрядника за гарантійним випадком, оскільки ремонт був неналежної якості, фігурант знайшов нову компанію, яка зайнялася ремонтом цих самих ділянок за 400 млн грн.

В цей період аеропорт "Запоріжжя" очолював Олексій Дубревський, якого минулого тижня оголосили переможцем конкурсу на посаду гендиректора аеропорту "Бориспіль".

Розслідування ведеться за статтею службова недбалість. Підозрюваним загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Раніше ЗМІ повідомляли, що батько Дубревського працював ректором в ДНР.