Військові колони і перевірки: СБУ почала масштабні навчання на Харківщині
На Харківщині від 14 квітня СБУ починає багатоетапні антитерористичні навчання. Тренування триватимуть до кінця травня, і тому місцевих мешканців просять з зрозумінням поставитися до можливих незручностей.
Джерело:СБУ
Навчання пройдуть в усій Харківській області, проте особливу увагу приділять прикордонним районам. На дорогах Харківщини вже з'явилася військова техніка, а водіїв почали зупиняти для перевірки.
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У навчаннях візьмуть участь:
- підрозділи Служби безпеки України,
- Національної гвардії України,
- Національної поліції,
- Державної прикордонної служби України,
- Військової служби правопорядку,
- Харківської обласної прокуратури
- інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру.
Органи місцевого самоврядування поінформували про заплановані заходи і вони повністю сприяють правоохоронцям.
На Харківщині почалися масштабні навчання СБУ
Можлива перевірка документів
Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, зокрема з використанням:
- бойової вогнепальної зброї,
- військової техніки,
- радіотехнічних засобів.
У межах навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, огляд транспорту.
СБУ просить вибачення за тимчасові незручності і просить харків’ян та гостей області з розумінням поставитися до тренувань. Триватимуть вони до кінця травня.
Навчання на Херсонщині
- Майже одночасно подібні тренування почалися і у Херсонській області.
- Там під час тренувань особливу увагу приділяють морській прибережній зоні, а також адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.
- У спецслужбі наголошують, що заходи проводять в умовах, максимально наближених до реальних.
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