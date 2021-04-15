Військові колони і перевірки: СБУ почала масштабні навчання на Харківщині

На Харківщині від 14 квітня СБУ починає багатоетапні антитерористичні навчання. Тренування триватимуть до кінця травня, і тому місцевих мешканців просять з зрозумінням поставитися до можливих незручностей.

Навчання пройдуть в усій Харківській області, проте особливу увагу приділять прикордонним районам. На дорогах Харківщини вже з'явилася військова техніка, а водіїв почали зупиняти для перевірки.

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У навчаннях візьмуть участь:

підрозділи Служби безпеки України,

Національної гвардії України,

Національної поліції,

Державної прикордонної служби України,

Військової служби правопорядку,

Харківської обласної прокуратури

інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру.

Органи місцевого самоврядування поінформували про заплановані заходи і вони повністю сприяють правоохоронцям.

На Харківщині почалися масштабні навчання СБУ

Можлива перевірка документів

Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, зокрема з використанням:

бойової вогнепальної зброї,

військової техніки,

радіотехнічних засобів.

У межах навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, огляд транспорту.

СБУ просить громадян, що посвідчують особу. Відомство гарантує, що тренування проходитимуть відповідно до вимог законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

СБУ просить вибачення за тимчасові незручності і просить харків’ян та гостей області з розумінням поставитися до тренувань. Триватимуть вони до кінця травня.

Навчання на Херсонщині