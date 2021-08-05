До складу угрупування належали чинні правоохоронці та чоловіки із досвідом ведення бойових дій. Вони діяли за чіткою структурою та вчиняли правопорушення економічного та насильницького характеру. Зокрема, підозрювані шантажували підприємців у сфері ритуальних послуг.

До теми На Харківщині СБУ прийшла з обшуками до "Нацкорпусу"

У такий спосіб вдавалося заробляти понад 1 мільйон гривень щомісяця. Якщо ж підприємці відмовлялися давати гроші, то їм погрожували фізичною розправою.


До угруповання належали майже 50 осіб / Фото Служби безпеки України


Зловмисники діяли на Харківщині / Фото Служби безпеки України

Злочинці співпрацювали з владою

Угруповання мало зв'язок з представниками органів місцевої влади. СБУ вдалось зафіксувати, що підтримували злочинну діяльність посадовці одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.


Речі, які конфіскували працівники СБУ / Фото Служби безпеки України

Працівники СБУ проводили санкціоновані обшуки й конфіскували гроші, чорнові записи обліку "поборів з підприємців", зброю, боєприпаси, а також посвідчення чинних працівників Нацполіції.


Злочинці щомісяця заробляли понад 1 мільйон гривень / Фото Служби безпеки України

Зараз правоохоронці готують повідомлення про підозру. Дії зловмисників кваліфікують за статтями Кримінального кодексу України:

  • створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
  • вимагання;
  • протидія законній господарській діяльності.

Обшуки у харківського "Нацкорпусу": дивіться відео

Що кажуть у "Нацкорпусі"

Один з керівників "Національного корпусу" в Харкові Максим Жорін раніше повідомив, що у них конфіскували телефони та ноутбуки. Він вважає, що обшуки – це боротьба влади проти організації. Також він наголосив, що вбачає у цьому "проросійський слід".