У СБУ показали відео з обшуками та затриманнями у харківському "Нацкорпусі"

Служба безпеки України ліквідувала злочинне угрупування, яке займалося рекетом й погрожувало харківським бізнесменам. До злочинної групи належали майже 50 осіб, а обсяг прибутку становив понад 1 мільйон гривень щомісяця.

До складу угрупування належали чинні правоохоронці та чоловіки із досвідом ведення бойових дій. Вони діяли за чіткою структурою та вчиняли правопорушення економічного та насильницького характеру. Зокрема, підозрювані шантажували підприємців у сфері ритуальних послуг.

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У такий спосіб вдавалося заробляти понад 1 мільйон гривень щомісяця. Якщо ж підприємці відмовлялися давати гроші, то їм погрожували фізичною розправою.

Правоохоронці мають задокументовані випадки, коли зловмисники шкодили майну бізнесменів, які не давали їм грошей. Зокрема, спалювали автомобілі.



До угруповання належали майже 50 осіб / Фото Служби безпеки України



Зловмисники діяли на Харківщині / Фото Служби безпеки України

Злочинці співпрацювали з владою

Угруповання мало зв'язок з представниками органів місцевої влади. СБУ вдалось зафіксувати, що підтримували злочинну діяльність посадовці одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.



Речі, які конфіскували працівники СБУ / Фото Служби безпеки України

Працівники СБУ проводили санкціоновані обшуки й конфіскували гроші, чорнові записи обліку "поборів з підприємців", зброю, боєприпаси, а також посвідчення чинних працівників Нацполіції.



Злочинці щомісяця заробляли понад 1 мільйон гривень / Фото Служби безпеки України

Зараз правоохоронці готують повідомлення про підозру. Дії зловмисників кваліфікують за статтями Кримінального кодексу України:

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

вимагання;

протидія законній господарській діяльності.

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Що кажуть у "Нацкорпусі"

Один з керівників "Національного корпусу" в Харкові Максим Жорін раніше повідомив, що у них конфіскували телефони та ноутбуки. Він вважає, що обшуки – це боротьба влади проти організації. Також він наголосив, що вбачає у цьому "проросійський слід".