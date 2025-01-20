СБУ та поліція затримали чоловіка і жінку, які готували замах на Першого заступника глави МОЗ

Поліція та СБУ 20 січня затримали чоловіка і жінку, які готували вбивство Першого заступника Міністра охорони здоров’я. Тепер підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України. Замах готували на Сергія Дуброва, який як раз і обіймає посаду Першого заступника глави МОЗ.

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Як поліція затримала підозрюваних у замаху на Дуброва

Поліцейські зазначили, що у ході слідства встановили, що двоє жителів Київської області, 36-річний чоловік та 29-річна жінка, готують вбивство Першого заступника Міністра охорони здоров'я.

Упродовж кількох місяців вони стежили за розпорядком дня та пересуванням потенційної жертви, винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі, а для того, щоб залишатись непоміченими, постійно змінювали транспортні засоби. Крім того, пара регулярно відвідувала тир, де тренувала свою вправність стрільби зі зброї,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці затримали обох спільників, коли вони саме купували пістолет, яким планували вбити посадовця.

"Наразі слідчі оголосили затриманим про підозру за статтею Кримінального кодексу України – готування до умисного вбивства. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення", – зазначили поліцейські.

Наразі слідчі клопочуть перед судом щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.