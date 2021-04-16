В Одеській області протягом 20 – 23 квітня відбуватимуться антитерористичні навчання Служби безпеки України. Під час цього в деяких районах можуть обмежити рух транспорту чи запровадити перевірку документів.

Тренування пройдуть у Суворовському районі Одеси та селі Усатове. Співробітники СБУ відпрацьовуватимуть алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам. До речі Військові колони і перевірки: СБУ почала масштабні навчання на Харківщині – відео Крім цього, перевірятимуть рівень захищеності уразливих об’єктів, а також виконануватимуть інші заходи. Можуть запровадити особливий режим В СБУ попередили, що під час тренувань в окремих районах можуть тимчасово запровадити особливий режим. Зокрема, обмежити чи заборонити рух транспорту, перевіряти документи, оглядати особисті речі та автомобілі. Людей просять бути пильними СБУ просить громадян повідомляти, якщо раптом помітять щось підозріле: про перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

появу підозрілих транспортних засобів чи безпілотників поблизу стратегічних об’єктів;

виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;

отримання інформації про наміри здійснення диверсії чи тероризму. Зверніть увагу! Схожі навчання СБУ провела й у Херсонській області. Особливу увагу приділяли морській прибережній зоні регіону, а також адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.