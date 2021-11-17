За попередніми даними, діяльність підозрюваного завдала державному бюджету збитків на понад 2,2 мільярда гривень. Мовиться про фінансового директора – головного бухгалтера компанії.

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У чому звинувачують посадовця

Слідчі з'ясували, що упродовж 2017 – 2019 років чоловік вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Вони стосувалися, зокрема, нарахування плати за користування надрами двох родовищ залізних руд. Ба більше, через його незаконні дії компанія упродовж 4,5 років ухилялася від сплати до бюджету рентної плати за користування цими надрами.

В Офісі генпрокурора уточнили, що мовиться про родовища "Валявкинське" та "Новокриворізьке". Там також підкреслили, що сума збитків, завданих державі, підтверджена висновками комплексної судової експертизи.



Фінансовому директору компанії повідомили про підозру / Фото Офісу генпрокурора

Наразі триває досудове розслідування у справі. Правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути спільниками підозрюваного. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як відреагували в ArcelorMittal

У криворізькій компанії стверджують, що під час обшуків в їхнього працівника "не виявили нічого інкримінуючого". Там наголосили, що справа, яка стосується виплати рентної плати, залишається незакритою ще з жовтня 2020 року. "Компанія завжди відкидала ці звинувачення й не розуміла, чому податковий спір розслідує СБУ, а не Державна фіскальна служба", – мовиться у заяві ArcelorMittal.

Також у підприємстві зауважили, що раніше оскаржували звинувачення, які й стали підставою для відповідної кримінальної справи. Й додали, що 4 листопада суд ухвалив рішення на користь компанії, знявши всі звинувачення. Тож тепер податкові органи мають 30 днів на апеляцію.

Довідка. В ArcelorMittal зазначили, що справді переглянули процедури зі сплати податків з урахуванням чинного закону й судової практики. Втім, чому СБУ прийшла з обшуками – не розуміють.