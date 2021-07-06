СБУ розпочала антитерористичні навчання на Одещині
Джерело:СБУ
В Одеській області з 6 по 9 липня відбудуться антитерористичні навчання. Їх проводитиме Служба безпеки України у межах міжнародних навчань "Сі Бриз – 2021".
В обласному управлінні Служби безпеки попереджали про їх проведення заздалегідь. Водночас в СБУ попередили про можливість тимчасових обмежень в окремих районах.
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"Мета навчань – відпрацювання алгоритму дій суб'єктів боротьби з тероризмом із використанням можливостей зведеного підрозділу протидії диверсіям Anti-Sabotage group, сформованого в рамках проведення контрдиверсійного компонента навчань "Сі Бриз – 2021", – мовиться у повідомленні СБУ.
Водночас у пресслужбі відомства зазначили, що тренування пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних. Вони відбудуться в Ізмаїлі та таких районах Одеської області як:
- Білгород-Дністровському;
- Ізмаїльському;
- Болградському.
Які обмеження можуть ввести через навчання СБУ
Під час навчань в окремих районах Одеської області можуть тимчасово запроваджувати особливий режим – мовиться про обмеження чи заборону руху транспорту та пішоходів.
Окрім того, можуть перевіряти документи, що посвідчують особу, особисті речі та автомобілі зокрема.
Навчання "Сі Бриз – 2021": коротко
- 28 червня в Одесі за участю представників приблизно 30 країн-учасників відбулася церемонія відкриття українсько-американських навчань "Сі Бриз – 2021".
- Вони триватимуть до 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Первомайський та Зміїний, а також в інших районах України.