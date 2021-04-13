СБУ з 14 квітня розпочинає на Харківщині масштабні антитерористичні навчання. Тренування відбуватимуться на території усієї області. Водночас особливу увагу зосередять на прикордонних районах.

Речник СБУ Владислав Абдула заявив, що "органи місцевого самоврядування поінформовано про заплановані заходи і вони надають повне сприяння правоохоронцям".

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СБУ гарантує, що тренування проходитимуть у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини,

– мовиться у повідомленні.

У СБУ попередили, що "у межах навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту".

Саме тому "СБУ просить громадян мати при собі документи, які посвідчують особу".

"СБУ просить вибачення за тимчасові незручності і просить харків'ян та гостей області з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань", – наголосив речник служби.

Керівник Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Харківській області Роман Дудін повідомив, що "навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних".

"Зокрема, з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів", – зауважив Дудін.

Хто візьме участь у навчаннях