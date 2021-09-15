Відомості внесли до ЄРДР за статтею 258 про терористичний акт. СБУ проводить відповідні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

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Що відомо про слідство

Наразі не можна сказати, чи причетні до вибуху російські спецслужби. Будуть з'ясовувати. Про подальші деталі розслідування інформуватимуть додатково.

Що відомо про вибух у Дніпрі

Авто Nissan Primerа вибухнуло близько 09:00 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького. Машина спалахнула, але згодом її погасили.

У поліції теж припускали, що це міг бути теракт.

В автомобілі перебували двоє людей. На жаль, вони не вижили. Це речниця ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева та член патріотичної організації "Український легіон" Олексій Кавлак.

Проїзд тимчасово заблокували. Машини, припарковані поруч, від вибуху не постраждали.

ЗМІ припускають, що це могло бути замовне вбивство

Зверніть увагу! У Дніпрі 2 вересня теж трапився вибух в автомобілі. Водій травмувався та потрапив до лікарні. На щастя, він вижив. Згодом у салоні машини знайшли залишки гранати.