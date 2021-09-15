СБУ розслідує вибух авто в Дніпрі як теракт
15 вересня 2021 , 12:38Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Служба безпеки України розслідує вибух авто у Дніпрі як теракт. Відкрили кримінальне провадження.
Відомості внесли до ЄРДР за статтею 258 про терористичний акт. СБУ проводить відповідні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.
До речі Теракт у Дніпрі: все, що відомо про вибух авто і загиблих – фото, відео
Що відомо про слідство
Наразі не можна сказати, чи причетні до вибуху російські спецслужби. Будуть з'ясовувати. Про подальші деталі розслідування інформуватимуть додатково.
Що відомо про вибух у Дніпрі
- Авто Nissan Primerа вибухнуло близько 09:00 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького. Машина спалахнула, але згодом її погасили.
- У поліції теж припускали, що це міг бути теракт.
- В автомобілі перебували двоє людей. На жаль, вони не вижили. Це речниця ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева та член патріотичної організації "Український легіон" Олексій Кавлак.
- Проїзд тимчасово заблокували. Машини, припарковані поруч, від вибуху не постраждали.
- ЗМІ припускають, що це могло бути замовне вбивство