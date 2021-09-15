СБУ розслідує вибух авто в Дніпрі як теракт

Служба безпеки України розслідує вибух авто у Дніпрі як теракт. Відкрили кримінальне провадження.

Відомості внесли до ЄРДР за статтею 258 про терористичний акт. СБУ проводить відповідні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

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Що відомо про слідство

Наразі не можна сказати, чи причетні до вибуху російські спецслужби. Будуть з'ясовувати. Про подальші деталі розслідування інформуватимуть додатково.

Що відомо про вибух у Дніпрі

Авто Nissan Primerа вибухнуло близько 09:00 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького. Машина спалахнула, але згодом її погасили.

У поліції теж припускали, що це міг бути теракт.

В автомобілі перебували двоє людей. На жаль, вони не вижили. Це речниця ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева та член патріотичної організації "Український легіон" Олексій Кавлак.

Проїзд тимчасово заблокували. Машини, припарковані поруч, від вибуху не постраждали.

ЗМІ припускають, що це могло бути замовне вбивство