Пустир замість асфальтового заводу: СБУ скасувала тендер на ремонт дороги під Харковом
У Харківський області проводили тендер на будівництво дороги. Оголошена вартість робіт становила 1,3 мільярда гривень. Проте правоохоронці виявили, що документи іноземного підрядника є фальшивими. А замість асфальтобетонного заводу – пустир.
Джерело:СБУ
Ймовірним переможцем тендеру на будівництво дороги державного значення мала стати іноземна компанія. Але співробітники СБУ виявили низку помилок та порушень у документації.
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Пустир замість заводу
Фальшиві документи, на жаль, не змогли гарантувати перемоги забудовнику. Оборудку викрили СБУ в Харківській області за сприяння Служби автомобільних доріг у Харківській області та розвідувального відомства.
Через неправдиво подану пропозицію компанія мала всі шанси стати переможцем тендера. Установлено, що асфальтобетонного заводу, який вказано у документації, взагалі не існує, за його "адресою" розташовується пустир,
– мовиться у повідомленні.
Експерти з'ясували, що виконання робіт таким недоброякісним підрядником призвело б до розкрадання державних коштів. Сума збитків могла сягати десятків мільйонів гривень.
Що відомо про забудовника
СБУ не розкриває назву компанії-порушника. Проте відповідно до відкритих даних на сайті державних закупівель, у Харківській області було призупинено лише один тендер вартістю 1,3 мільярда гривень.
Мовиться про поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-03 Харків – Золочів – контрольно-пропускний пункт "Олександрівка".
Які компанії брали участь в тендері
Загалом було 4 компанії – 2 турецьких та 2 українських. Обидві іноземні фірми дискваліфікували через недостовірну інформацію в документах.
- ТОВ "Ростдорстрой";
- ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл";
- ТОВ "Автомагістраль-Південь";
- Fermak insaat taahhut anonim sirketi.
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