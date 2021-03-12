У Харківський області проводили тендер на будівництво дороги. Оголошена вартість робіт становила 1,3 мільярда гривень. Проте правоохоронці виявили, що документи іноземного підрядника є фальшивими. А замість асфальтобетонного заводу – пустир.

Ймовірним переможцем тендеру на будівництво дороги державного значення мала стати іноземна компанія. Але співробітники СБУ виявили низку помилок та порушень у документації.

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Пустир замість заводу

Фальшиві документи, на жаль, не змогли гарантувати перемоги забудовнику. Оборудку викрили СБУ в Харківській області за сприяння Служби автомобільних доріг у Харківській області та розвідувального відомства.

Через неправдиво подану пропозицію компанія мала всі шанси стати переможцем тендера. Установлено, що асфальтобетонного заводу, який вказано у документації, взагалі не існує, за його "адресою" розташовується пустир,

– мовиться у повідомленні.

Експерти з'ясували, що виконання робіт таким недоброякісним підрядником призвело б до розкрадання державних коштів. Сума збитків могла сягати десятків мільйонів гривень.

Що відомо про забудовника

СБУ не розкриває назву компанії-порушника. Проте відповідно до відкритих даних на сайті державних закупівель, у Харківській області було призупинено лише один тендер вартістю 1,3 мільярда гривень.

Мовиться про поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-03 Харків – Золочів – контрольно-пропускний пункт "Олександрівка".

Які компанії брали участь в тендері

Загалом було 4 компанії – 2 турецьких та 2 українських. Обидві іноземні фірми дискваліфікували через недостовірну інформацію в документах.

ТОВ "Ростдорстрой" ;

ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл";

ТОВ "Автомагістраль-Південь";

Fermak insaat taahhut anonim sirketi.

Цікаво знати! Укравтодор хоче створити прозорий Реєстр асфальтобетонних заводів. У цій базі міститимуться номери виданих атестатів, дати видачі, ЄДРПОУ компаній, термін його дії, геодані про розміщення заводів тощо. Цей перелік допоможе запобігати випадкам підробки документації та одразу виключати недобросовісних підрядників з тендерного процесу.