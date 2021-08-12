СБУ викрила корупцію на двох державних підприємствах Міністерства оборони, дислокованих в Одеській області. Чиновники незаконно здавали в оренду об'єкти відомства.

Щомісяця збитки бюджету становили майже 500 тисяч гривень. Усі отримані від незаконної діяльності кошти зловмисники привласнювали.

Читайте також Вимагали гроші: СБУ на Кіровоградщині виявила у місцевих депутатів арсенал зброї

За попередніми даними слідства, організатори схеми приховано передали у приватне користування 2,5 тисячі метрів квадратних складських і виробничих приміщень з фонду держпідприємств,

– повідомили в СБУ.

Окрім цього, чиновники фіктивно працевлаштували декількох осіб, які не виконували свої посадові обов'язки, а їхню заробітну плату залишали собі.

СБУ провела обшуки

Під час обшуків за місцями роботи та проживання одного з організаторів схеми правоохоронці у спеціально облаштованому сховку виявили:

документацію із доказами протиправної діяльності;

незареєстровану зброю з набоями;

золоті злитки, ймовірно, одержані злочинним шляхом.

Усі вилучені предмети співробітники Служби безпеки відправили на експертизу. Наразі тривають невідкладні слідчі дії для з'ясування всіх обставин.

СБУ викрила корупційну схему з орендою приміщень Міноборони на Одещині / Фото СБУ