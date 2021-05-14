Розкрадали бюджет сіл: СБУ викрила масштабну корупцію на Дніпропетровщині – фото

Служба безпеки України підозрює керівника територіальної громади на Дніпропетровщині в розкраданні бюджету. Слідчі вважають, що він це робив за допомогою підставних фірм. У процесі обшуків виявили докази корупції в майже 100 договорах.
Джерело:Служба безпеки України
Про це повідомили 14 травня, однак невідомо, коли саме пройшли обшуки. Назву ОТГ, де розкрадали кошти, поки не повідомляють.
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Більше про схему
Корупційні схеми виявили в документах будівельних робіт, загальна вартість яких – 43 мільйони гривень. Бюджет територіальної громади втратив майже 10 мільйонів гривень.
Співробітник Служби безпеки оглядає документи в кабінеті підозрюваного / Фото СБУ
Слідчі встановили, що протягом 2016 – 2020 років, чиновник через виконком громади уклав майже 100 договорів із сумнівними фірмами. Всі вони були пов'язані з керівництвом територіальної громади.
Службовець Служби безпеки в кабінеті підозрюваного / Фото СБУ
Що це були за підрядники
Всі ці підприємства не мали необхідних виробничих потужностей, транспорту і кваліфікованих робітників. Будівництво вони проводили з використанням низькоякісних матеріалів.
Також підрядники не дотримувалися норм і стандартів. Як наслідок, нові об'єкти поступового почали руйнуватися.
Представник прокуратури Дніпропетровщини на обшуку / Фото Генеральної прокуратури
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Що знайшли у зловмисників
Під час обшуку кабінетів і осель кількох чиновників, знайшли кошторисну документацію, де була штучно завищена вартість. Також виявили чорнові записи, які підтверджують всі версії слідства.
Гроші, які виявили в процесі обшуку / Фото Генеральної прокуратури
Наразі оголосили підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Якщо вину фігурантів справи доведуть, їм загрожує від 3 до 5 в'язниці.
Підозрюваному чиновнику оголошують підозру / Фото СБУ