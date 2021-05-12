Одні злочинці прикривали інших: СБУ викрила осіб, які зливали інформацію про обшуки

Читать новость на русском

У Дніпрі працівники Служби безпеки викрили злочинців, які зламали закриту електронну систему судових рішень. Вони передавали інформацію про обшуки кримінальним елементам.

Джерело:

СБУ

Одному з організаторів схеми вже повідомили про підозру. Слідчі встановлюють усіх причетних до махінації осіб.

До теми В Одесі лікарі вимагали гроші за безкоштовні операції, – СБУ

Що відомо про схему та її організаторів

  • Схему організували декілька адвокатів разом із районним суддею.
  • Ділки у схемі незаконно отримали електронні доступи до закритого реєстру судових рішень.
  • Їхніми клієнтами були очільники кримінальних угрупувань.
  • Злочинців цікавила інформація про заплановані слідчі дії: зокрема про обшуки та затримання.


СБУ затримало злочинців, які зламали закритий реєстр судових рішень / Фото СБУ

  • Зловмисники передавали інформацію криміналітету: ті встигали знищити речові докази або переховувались від слідства.
  • У порушників виявили роздруківки судових рішень та засоби комунікації.
  • Відкрито кримінальне провадження про незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду.
  • Оскільки ці дії виконувались у змові, учасникам схеми може загрожувати від 3 до 6 років ув'язнення.


Затримання злочинців / Фото СБУ