Одні злочинці прикривали інших: СБУ викрила осіб, які зливали інформацію про обшуки

У Дніпрі працівники Служби безпеки викрили злочинців, які зламали закриту електронну систему судових рішень. Вони передавали інформацію про обшуки кримінальним елементам.
Джерело:СБУ
Одному з організаторів схеми вже повідомили про підозру. Слідчі встановлюють усіх причетних до махінації осіб.
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Що відомо про схему та її організаторів
- Схему організували декілька адвокатів разом із районним суддею.
- Ділки у схемі незаконно отримали електронні доступи до закритого реєстру судових рішень.
- Їхніми клієнтами були очільники кримінальних угрупувань.
- Злочинців цікавила інформація про заплановані слідчі дії: зокрема про обшуки та затримання.
СБУ затримало злочинців, які зламали закритий реєстр судових рішень / Фото СБУ
- Зловмисники передавали інформацію криміналітету: ті встигали знищити речові докази або переховувались від слідства.
- У порушників виявили роздруківки судових рішень та засоби комунікації.
- Відкрито кримінальне провадження про незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду.
- Оскільки ці дії виконувались у змові, учасникам схеми може загрожувати від 3 до 6 років ув'язнення.
Затримання злочинців / Фото СБУ