"Дитина під ключ" за 60 тисяч доларів: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон

На Харківщині ділки продавали іноземцям немовлят. Робили все це нібито у межах програми сурогатного материнства. СБУ викрила незаконну схему.

У СБУ з'ясували, що до складу організованої групи входили мешканці Харківщини та Київщини. Зокрема – керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

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Подробиці про схему

"Власна" дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тисяч доларів.

Все починалося з того, що фігуранти допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з українками. Після цього медики офіційно засвідчували "безпліддя" жінки, що є підставою застосувати допоміжні репродуктивні технології.

Далі шукали кандидатку на сурогатне материнство. Коли вона народжувала, фіктивна пара одразу розлучалася. Так іноземець отримував право вивезти дитину за кордон.

Відбулися обшуки, фігурантам повідомили про підозру

Водночас СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медиків центру до своїх обов'язків. Це призвело до смерті новонароджених.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у центрі репродуктивної медицини та вдома в учасників схеми. Вилучили смартфони та іншу техніку з доказами, а також документальні докази.

СБУ викрила незаконну схему / Фото відомства

Зловмисникам вже повідомили про підозру за статтями про неналежне виконання професійних обов'язків та службове підроблення. Наразі ще тривають слідчо-оперативні дії, а слідчі встановлюють усіх причетних до схеми до торгівлі людьми.