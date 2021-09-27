Деталі корупційної схеми

Про підозру повідомили заступнику керівника структурного підрозділу регіональної філії "Південна залізниця". За даними слідства, схему організували у 2019 році.

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Посадовці Укрзалізниці уклали декілька договорів про закупівлю майна з представниками місцевої фірми.

Згідно з документами, комерсанти мали постачати спецодяг для працівників, що обслуговують електричні мережі залізниці. Однак придбана за державні гроші продукція не відповідала стандартам та умовам укладених договорів,

– розповіли у Службі безпеки.

Під час виробництва спецодягу, ділки використали дешевші матеріали сумнівної якості, а реалізували товар як високовартісний. Для цього, учасники оборудки внесли недостовірні відомості до звітної документації.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

Експосадовця філії УЗ підозрюють у завданні мільйонних збитків

Нещодавно колишньому посадовцю однієї зі служб філії "Південно-Західна залізниця" повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до великих збитків. За даними слідства, зловмисник забезпечив перемогу конкретних фірм під час тендеру.

Укрзалізниця перерахувала оплату за продукцію у розмірі 26 мільйонів 750 тисяч гривень. Так компанія переплатила 9,6 мільйона.