СБУ викрила схему на закупівлі спецодягу для Укрзалізниці

Працівники СБУ виявили у Харкові оборудку на закупівлі спеціального одягу для потреб АТ "Укрзалізниця". Сума укладених договорів становить 1,7 мільйона гривень.

Деталі корупційної схеми

Про підозру повідомили заступнику керівника структурного підрозділу регіональної філії "Південна залізниця". За даними слідства, схему організували у 2019 році.

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Посадовці Укрзалізниці уклали декілька договорів про закупівлю майна з представниками місцевої фірми.

Згідно з документами, комерсанти мали постачати спецодяг для працівників, що обслуговують електричні мережі залізниці. Однак придбана за державні гроші продукція не відповідала стандартам та умовам укладених договорів,

– розповіли у Службі безпеки.

Під час виробництва спецодягу, ділки використали дешевші матеріали сумнівної якості, а реалізували товар як високовартісний. Для цього, учасники оборудки внесли недостовірні відомості до звітної документації.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

Експосадовця філії УЗ підозрюють у завданні мільйонних збитків

Нещодавно колишньому посадовцю однієї зі служб філії "Південно-Західна залізниця" повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до великих збитків. За даними слідства, зловмисник забезпечив перемогу конкретних фірм під час тендеру.

Укрзалізниця перерахувала оплату за продукцію у розмірі 26 мільйонів 750 тисяч гривень. Так компанія переплатила 9,6 мільйона.