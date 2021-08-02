СБУ викрила на Сході "тітушок" Киви, причетних до тяжких злочинів

Служба безпеки України запобігла спробам розхитування суспільно-політичної ситуації на Сході України. До них були причетні "тітушки" проросійського нардепа Іллі Киви.

За інформацією спецслужби, під час спецоперації у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську заблокували діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті.

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Деталі злочинної діяльності "тітушок" Киви

Зловмисники діяли під прикриттям громадського об'єднання, яке підконтрольне одному з нардепів. У СБУ не назвали його прізвища, однак, за інформацією "Української правди", мовиться про "тітушок" скандального проросійського парламентаря Іллі Киви.

За даними досудового розслідування, угруповання спеціалізувалося на вчиненні злочинів і провокацій, спрямованих на розхитування ситуації в країні.

У березні 2021 року лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. "Куратори" очікували, що дії зловмисників призведуть до застосування відповідних заходів та спровокують загострення політичної ситуації та масові порушення громадського порядку.



СБУ викрила на Сході "тітушок" Киви / Фото СБУ

За місцями проживання зловмисників та в офісі об'єднання правоохоронці виявили:

холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів;

інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій щодо ідеологічних опонентів;

велику партію канабісу та обладнання для його вирощування.

Слідчі повідомили лідеру угруповання про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, тривають слідчі дії щодо притягнення до відповідальності інших причетних до протиправної діяльності.



У зловмисників виявили великі запаси канабісу / Фото СБУ

Реакція Киви на ситуацію

Нардеп оприлюднив у фейсбуці відеозвернення, в якому зазначив, що СБУ "виписала підозри" координатору "Патріоти – За життя" Олегу Ширяєву і ще 4 керівникам організації.

За словами Кива, у нього є докази того, що свідка нібито викрали співробітники спецслужби, "залякали й вибили неправдиві свідчення".