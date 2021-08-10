Понад 10 років тероризував Кривий Ріг: СБУ викрила впливового "смотрящого" – відео

У Кривому Розі викрили одне з найвпливовіших злочинних угруповань. Очільником виявився кримінальний авторитет, який уже понад 10 років є "смотрящим" за містом. Масштабну спецоперацію провела Служба безпеки України.

Учасниками незаконного угрупування є місцеві мешканці. Їх неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за особливо тяжкі злочини.

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Угрупування мало чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну – часто вдавалося до силового впливу.

Чим займалися злочинці

Вони "кришували" бізнес, збирали "общак", а також вимагали неіснуючі борги. Якщо ж люди відмовлялися їм платити – їх кримінальні авторитети залякували.

Вони погрожували фізичною розправою та руйнуванням особистого майна.

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Затримала під час чергового "траншу"

Службовцям вдалося затримати ватажка і ще 4 активних членів. Це сталось під час отримання чергового неіснуючого боргу. Мовиться про суму у розмірі 30 тисяч доларів. Ці гроші платив злочинцям один з місцевих бізнесменів.

Викриття злочинного угруповання: дивіться відео

Також правоохоронці обшукали їхні місця проживання. Вилучили такі речі:

вогнепальну зброю;

паспорти іноземних держав, зокрема Росії;

великі суми грошей, найімовірніше, отримані злочинним шляхом.



Правоохоронці вилучили зброю та гроші / Фото пресслужби СБУ

Чоловікам вже повідомили про підозру у поширенні злочинного впливу та вимаганнях. Також перевіряють інформацію при причетність до угруповання силових структур та органів влади.