Викрадали зарплати працівників: СБУ викрила корупційну схему "Укрзалізниці" на Харківщині
Служба безпеки України заблокувала корупційну схему в "Південній залізниці". Слідчі вважають, що посадовці, які були її учасниками, систематично викрадали зарплати працівників. Під час обшуків в цих людей знайшли речові докази.
Джерело:Служба безпеки України
У схемі було кілька учасників, які є посадовцями харківської регіональної філії "Укрзалізниці". Загалом збитки держави становлять майже 1 мільйон гривень.
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Детальніше про розкрадання
- Слідчі встановили, що чиновники нараховували зарплату працівникам, які не перебували на роботі.
- Для цього вносили неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу.
- Також зловмисники оформлювали фіктивні лікарняні.
- Нараховану на час відпустки зарплату працівники мали віддавати посадовцям.
- Скільки саме зловмисників було в схемі поки не розголошують.
Як проходили обшуки
Слідчі прокуратури та СБУ обшукали робочі місця ймовірних учасників схеми. У них вилучили магнітні носії інформації, техніку, документи. Крім цього, у посадовців знайшли чорнові записи із доказами їхньої незаконної діяльності.
Працівники СБУ та прокуратури напередодні обшуків / Фото Служби безпеки України
Що тепер загрожує посадовцям
Наразі вже відкрите кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрату майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Максимальне покарання за нею – 4 роки в'язниці. Наразі триває розслідування та зловмисникам невдовзі оголосять про підозру.
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