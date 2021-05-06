Викрадали зарплати працівників: СБУ викрила корупційну схему "Укрзалізниці" на Харківщині

Служба безпеки України заблокувала корупційну схему в "Південній залізниці". Слідчі вважають, що посадовці, які були її учасниками, систематично викрадали зарплати працівників. Під час обшуків в цих людей знайшли речові докази.

У схемі було кілька учасників, які є посадовцями харківської регіональної філії "Укрзалізниці". Загалом збитки держави становлять майже 1 мільйон гривень.

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Детальніше про розкрадання

Слідчі встановили, що чиновники нараховували зарплату працівникам, які не перебували на роботі.

Для цього вносили неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу.

Також зловмисники оформлювали фіктивні лікарняні.

Нараховану на час відпустки зарплату працівники мали віддавати посадовцям.

Скільки саме зловмисників було в схемі поки не розголошують.

Як проходили обшуки

Слідчі прокуратури та СБУ обшукали робочі місця ймовірних учасників схеми. У них вилучили магнітні носії інформації, техніку, документи. Крім цього, у посадовців знайшли чорнові записи із доказами їхньої незаконної діяльності.



Працівники СБУ та прокуратури напередодні обшуків / Фото Служби безпеки України

Що тепер загрожує посадовцям

Наразі вже відкрите кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрату майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Максимальне покарання за нею – 4 роки в'язниці. Наразі триває розслідування та зловмисникам невдовзі оголосять про підозру.

СБУ викрила корупційну схему посадовців регіональної філії Одеської залізниці. За попередніми підрахунками, зловмисники щомісяця "заробляли" по 1,5 мільйона гривень. У зловмисників була