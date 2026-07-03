Безпека стратегічних об'єктів країни залишається під постійною загрозою через підривну діяльність ворожих спецслужб. Правоохоронні органи продовжують викривати та знешкоджувати зловмисників, які намагаються дестабілізувати ситуацію в тилу.

У Львові правоохоронці запобігли спробі РФ знищити технологічний цех одного із підприємств оборонно-промислового комплексу на заході України. Як повідомляє Служба безпеки України, у результаті дій на випередження затримали російського агента, який готував підрив цього стратегічного об'єкта.



Затримання російського агента у Львові / Фото СБУ

Як диверсант планував підірвати завод?

Зловмисник намагався вчинити диверсію, замасковану під коротке замикання виробничого обладнання під час робочого процесу. За задумом фігуранта, подальше займання мало спричинити вибухи, які нібито сталися через технічну аварію на виробництві. Кіберфахівці СБУ вчасно розгадали цей план, запобігли диверсії та затримали агента після спроби здійснити пожежу в одному з цехів.

Завдання окупантів виконував завербований ворогом місцевий житель. Його курували через брата, який перебуває за кордоном та активно співпрацює з країною-агресором. За вказівкою куратора з РФ агент влаштувався різноробочим на підприємство ОПК. Згодом фігурант отримав через свого брата від представника російських спецслужб покрокові вказівки щодо організації підпалу та знищення секцій із виробничими потужностями. Під час обшуків на місці події правоохоронці виявили докази вчинення диверсії та особисті речі фігуранта.

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Яке покарання загрожує зловмисникам?

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за статтею про диверсію, вчинену за попередньою згодою групою осіб в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою, а матеріали справи вже скеровано до суду.

Також заочну підозру у вчиненні злочину отримав його брат, який переховується від правосуддя за кордоном. Обом поплічникам ворога загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Зверніть увагу! Раніше СБУ також затримала двох російських агенток, які готували теракт біля Майдану Незалежності у Києві, плануючи підірвати автомобіль українського військовослужбовця.