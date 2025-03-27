Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Що відомо про банду, яка діяла в західних регіонах

Зазначається, що за результатами спецоперації у Чернівцях затримано 5 бандитів, серед них – двоє лідерів цього злочинного угруповання і росіянина, що незаконно перебував в Україні.

Слідство встановила, що фігуранти під вигаданими приводами вибивали гроші із людей: з мобілізованих і поранених військових, онкохворих та їхніх родин. Зокрема, зловмисники вимагали 40 тисяч доларів з нацгвардійця та його онкохворого приятеля.

Встановлено, що рекетири спочатку створили штучну конфліктну ситуацію з потерпілими, а потім били їх молотками по голові прямо посеред вулиці. Після цього онкохворий потрапив до реанімації,

– повідомляє СБУ.

Таким шляхом злочинці намагалися прискорити передачу їм всієї суми "данини". У разі відмови – обіцяли повернутися, викрасти своїх жертв і закатувати їх. Також погрожували навідатися до їхніх родин, щоб вчинити насилля над дружинами та малолітніми дітьми.

Служба безпеки затримала лідерів банди і їхніх спільників "на гарячому", коли ті приїхали до потерпілих забрати гроші.

Як відбувалося затримання бандитів: дивіться відео

З'ясувалося, що чоловіки діяли у складі злочинної організації, яку очолював місцевий рецидивіст, який вже має судимість за наркозлочини та незаконне зберігання зброї. Ієрархічно йому підпорядковувались ще два кримінальні угруповання, одне з яких очолював громадянин Росії на прізвисько "рускій"

Злочинна організація постійно розширювала територію своїх злочинів та впливу, щоб охопити всю Буковину, а також Прикарпаття та Хмельниччину.

Наразі слідчі СБУ готують підозру за статтею про вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.