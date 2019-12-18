СБУ блокує продаж активів "Нафтогазу" в Єгипті, – Коболєв

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що Служба безпеки України заблокувала продаж активів компанії у Єгипті. На його думку, рекомендації СБУ можуть негативно вплинути на ефективність "Нафтогазу".

Зокрема, рекомендації СБУ ставлять під загрозу виконання компанією завдання уряду з підвищенню рентабельності активів, наголосив Коболєв. Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

До слова: У "Нафтогазі" пояснили зростання ціни на газ, яке відбудеться у січні

"Нафтогаз" розраховує отримати від продажу єгипетських активів близько 100 мільйонів доларів прибутку,

– підкреслив голова правління компанії.

НАК "Нафтогаз" роздуму про продаж своїх єгипетських активів ще з 2016 року. Тоді Андрій Коболєв підкреслив, що вони не приносять особливого прибутку на тлі падіння світових цін на нафту.

У 2017 році компанія двічі безуспішно оголошувала тендер для оцінки доцільності продажу активів. Одного разу зголосилася брати участь у тендері лише одна компанія.

Що відомо про активи "Нафтогазу" в Єгипті?"Закордоннафтогаз" – дочірня компанія "Нафтогазу" – здійснює розвідку і експлуатацію двох нафтогазоносних блоків у східній пустелі Єгипту. Прогнозований ресурс на них – 360 мільйонів тонн нафти. У 2018 році "Нафтогаз" отримав пів мільярда гривень прибутку завдяки своїм активам в Єгипті.