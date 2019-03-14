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      СБУ cпіймала на хабарі екс-радника Авакова

      290 Читать новость на русском
      Фото з місця події
      Фото з місця події / ssu.gov.ua

      Співробітники СБУ та ГПУ спіймали на хабарі екс-радника на громадських засадах керівництва МВС Віктора Коржа.

      За сприяння керівництва одного зі слідчих управлінь Нацполіції радник вимагав від власників мережі київських ломбардів 30 тисяч доларів США. Ці гроші він мав отримати через посередника, повідомили у прес-службі СБУ.

      Читайте також: На Дніпропетровщині затримали мера на хабарі у 30 тисяч доларів

      За ці гроші радник обіцяв сприяти уникненню притягнення працівників мережі до кримінальної відповідальності, а також припиненню слідчих дій у межах вже розпочатого провадження.

      Посередника, яким виявився водій заступника голови ФСТ "Динамо" Віктора Коржа, затримали у Києві, коли той намагався отримати хабар.


      Фото з місця події

      За даними "Української правди" сам Корж зараз перебуває у відпустці за кордоном. У МВС же наголосили, що він не обіймає посаду радника міністра Арсена Авакова з вересня 2018 року.

      Віктор Корж

      На сайті МВС немає даних про Коржа з середини 2017 року, інформація про його звільнення також відсутня.

      Що відомо про Віктора Коржа? Перший заступник голови ФСТ "Динамо", генерал-майор міліції, народний депутат України п'ятого та шостого скликань, екс-міністр у справах сім'ї, молоді та спорту, віце-президент НОК України, перший віце-президент Федерації біатлону України та доктор медичних наук.

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      Теги: Новини України Хабар Новини Києва Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ СБУ
      Джерело: 24 Канал
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