СБУ дали доступ до телефонних розмов українців, які загинули в літаку МАУ в Ірані

Суд ухвалив дати СБУ доступ до інформації із мобільних телефонів українців, які летіли рейсом PS752 МАУ. Причому мовиться про період із 15 січня 2015 року до 8 січня 2020. Слідчі не виключають, що пілоти, бортпровідник і пасажир у зазначений період могли мати розмови телефоном із причетними до авіакатастрофи особами.

Ухвала суду датована 20 січня, і вона вже опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обидва пілоти, бортпровідник і пасажир використовували номери мобільного оператора зв'язку ПрАТ "ВФ Україна" (торгова марка Vodafone). Компанію зобов'язали надати дані з телефонів зазначених користувачів за минулі 5 років.

Мовиться про період з 15 січня 2015 року до 08 січня 2020 року. Суд пояснив рішення так:

Не виключено, що незадовго до смерті на борту літака, або ж в інший проміжок часу, але не раніше 15 січня 2015, вказані особи, використовуючи належні їм номери мобільних телефонів, могли спілкуватися з особами, які потенційно причетні до вчинення злочинів, що розслідуються, чи яким можуть бути відомі факти та обставини, що досліджуються в рамках провадження.

Слідчі кажуть, що дані з телефонів жертв авіакатастрофи потрібні для "всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження та перевірки всіх версій вчинення злочинів".

Український літак компанії "Міжнародні авіалінії України", що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Влада Ірану визнала, що збила його "випадково".



Тоді загинули всі 176 людей, що були на борту літака – серед них 11 українців (9 членів екіпажу та 2 пасажирів).



Авіакатастрофа в Ірані 8 січня 2020 року, головне / Інфографіка 24 каналу

Тим часом у МЗС Ірану заявили, що винний у збитті літака МАУ перебуває у в'язниці