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СБУ, ГПУ та МВС своїми економічними відділами кошмарять бізнес і беруть хабарі, – Найєм

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СБУ, ГПУ та МВС своїми економічними відділами кошмарять бізнес і беруть хабарі
СБУ, ГПУ та МВС своїми економічними відділами кошмарять бізнес і беруть хабарі / dw.com

Народний депутат Мустафа Найєм розповів, що економічні злочини є джерелом корупції в усіх правоохоронних органах, зокрема Служби безпеки, Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх сил України.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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За словами Найєма, Генеральна прокуратура має свій департамент спеціальних розслідувань Гоцуляка, який займається тільки економічними злочинами, а у Нацполіції є відділ економічної безпеки.

СБУ, ГПУ та МВС своїми економічними відділами кошмарять бізнес і вимагають хабарі,
– заявив народний депутат.

"Коли в компанії виростає прибуток більше зазначеної суми, то вони підпадають під так звану зону ризику. Потім збирається Нацполіція, СБУ і ГПУ, які просто дерибанять цей бізнес. Як це відбувається: наприклад, без санкцій прокурора поліція не можна провести обшуки, тому вони там діляться", – додав Мустафа Найєм.

Я особисто знаю таких людей, які говорили, що до них приходив прокурор, який вимагав хабарі. Особисто я вважаю, що для вирішення цієї проблеми потрібно прибрати економічні функції з таких правоохоронних органів в одну установу,
– прокоментував нардеп.

Як повідомив народний депутат Петро Юрчишин, у парламенті є закон про Нацбезпеку, який має відібрати у СБУ можливість розслідування економічних злочинів.

Є люди, які звільняються з СБУ, бо поки вони ризикують своїм життям в той час, коли інші займаються рекетом,
– відповів Петро Юрчишин.

Нагадаємо, що екс-заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак зазначив, що є поодинокі випадки того, що працівники цієї служби беруть хабарі. За його словами, діяльність Служби безпеки України негативно впливає на інвестиційну привабливість країни, тому спершу СБУшників мають позбавити повноважень у сфері боротьби з економічними злочинами та корупцією.

Теги: Новини України ГПУ СБУ Міністерство внутрішніх справ Корупція
Джерело: 24 Канал
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