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      СБУ не знайшла порушень в опитуванні про від'єднання Галичини

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      В опитуванні про від'єднання Галичини СБУ порушень не виявила
      В опитуванні про від'єднання Галичини СБУ порушень не виявила / Ілюстративне фото

      Служба безпеки України не виявила порушень у поширенні опитування щодо долі Галичини після президентських виборів. Це опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення видання "Дзеркало тижня".

      "Представник СБУ зателефонував сьогодні і повідомив, що перевірка не виявила порушень", – повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

      Читайте також: КМІС не припинив "сепаратистське" опитування про статус Галичини, попри розслідування СБУ

      Чому СБУ взялася за перевірку опитування щодо Галичини?

      СБУ Львівщини відкрила кримінальну справу через опитування, в якому було питання з варіантом відповіді про приєднання Галичини до Польщі. Відповідне опитування "Думки і погляди жителів Галичини" проводив КМІС на замовлення видання "Дзеркало тижня" на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині.

      У проведенні такого опитування СБУ вбачала окремі ознаки складу злочину, а саме публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

      В опитуванні було запитання – якою ви бачите долю Галичини?

      Варіанти відповіді:

      • у складі унітарної України в рамках чинної Конституції;
      • у складі унітарної децентралізованої України, де області та місцеве самоврядування отримують широкі повноваження та велику бюджетну самостійність;
      • Галичина повинна стати суб’єктом федерації у складі федеративної України;
      • Галичина повинна стати окремою незалежною державою, що включає Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області;
      • Галичина повинна приєднатися до Польщі.

      У КМІС пояснювали, що провели опитування не для того, щоб поширювати, а навпаки, щоб виявити прояви сепаратизму серед жителів Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Там також наголосили, що українські соціологи регулярно проводять заміри рівня підтримки сепаратизму чи автономії окремих регіонів країни.

       

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      Теги: Новини України СБУ Розслідування Новини Львова Новини Івано-Франківська Тернопіль Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 канал
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