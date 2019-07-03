СБУ перевіряє, чи жили Клюєв, Шарій та Кузьмін в Україні в останні 5 років

Служба безпеки почала перевірку того, чи перебували протягом останніх 5 років в Україні екс-глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв, відеоблогер Анатолій Шарій та екс-заступник генпрокурора Ренат Кузьмін.

Про це на службовій нараді за запитом голови Верховної Ради Андрія Парубія заявив виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов.

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Це суспільно чутливе й надзвичайно важливе питання, тому Служба вже сьогодні повідомить ЦВК про результати його опрацювання. Ми обов’язково поінформуємо громадськість про зміст цих матеріалів,

– запевнили в СБУ.

Раніше Парубій закликав Держприкордонслужбу, Генпрокуратуру і СБУ надати дані про проживання на території України протягом останніх 5 років Кузьміна, Клюєва і Шарія. Крім того, голова парламенту закликав ЦВК переглянути її рішення про реєстрацію цих осіб кандидатами в народні депутати.

Чому взялися за перевірку Клюєва, Шарія та Кузьміна?

Усе тому, що ЦВК усіх трьох зареєструвала кандидатами в нардепи, хоча є сумніви в тому, що Клюєв, Шарій та Кузьмін проживали в Україні протягом останніх 5 років. Адже закон вимагає, щоб саме стільки часу проживали на території нашої держави люди, які хочуть балотуватися в Раду.

Усі троє охочих стати нардепами відомі в Україні, як втікачі: Шарій втік з країни ще в 2012 році після відкриття проти нього 2 справ, а Клюєв та Кузьмін – під час Євромайдану у 2014 році та досі перебувають в українському розшуку.

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Спершу ЦВК відмовилася реєструвати Клюєва та Шарія кандидатами в нардепи, проте Верховний суд визнав рішення ЦВК незаконним. Адже ЦВК не надала в суді достатньо доказів того, що ці особи таки не жили останніх 5 років в Україні. Тож суд зобов’язав ЦВК продовжити розгляд заяв про реєстрації в нардепи. І, хоча суд цього не наказував, ЦВК взяла і зареєструвала Клюєва, Шарія та Кузьміна.

Тепер у ЦВК кажуть, що можуть переглянути і скасувати реєстрацію кандидатів у нардепи, але для цього комісії ще потрібні докази від правоохоронців, що всі ці особи останніх 5 років не проживали в Україні.

Хто такий Андрій Клюєв? Був нардепом від "Партії регіонів" протягом 2007-2014 років, а потім – главою Адміністрації Президента часів Віктора Януковича. З України втік у лютому 2014 року – в найгарячішу фазу Майдану, коли тривали вбивства активістів.



Клюєв перебуває в розшуку за підозрою в заволодінні держмайном в особливо великих розмірах через використання свого службового становища у 2010-2011 роках. А ще політика звинувачують в організації кривавого розгону студентів на Майдані в ніч 30 листопада 2013 року.

Хто такий Анатолій Шарій? Відомий в інтернеті відеоблогер родом з Києва, який часто негативно висловлюється про Україну, зокрема Євромайдан і ЗСУ, та підігрує російській пропаганді. З 2014 року випустив низку відеороликів із критикою української влади, в який часто надавав недостовірну інформацію або відверто її перекручував. А ще блогер добряче обливав брудом жителів Західної України. Щодо Шарія в Україні відкриті 2 справи, через які він втік ще у 2012 році. У 2019 році блогер створив "Партію Шарія", з якою планує пройти в Раду.

Дивіться відео, як Шарій висловлюється про жителів Західної України:

Хто такий Ренат Кузьмін? У 2013-2014 роках був заступником секретаря РНБО України, у 2010-2014 роках – заступником генпрокурора Віктора Пшонки. У 2014 році балотувався у президенти, але програв. Того ж року ГПУ почала розслідування за фактом організації в 2010 році Кузьміним незаконного затримання Юрія Луценка – тодішнього міністра внутрішніх справ. МВС та ГПУ оголосили Кузьміна в розшук. У 2016 році в ГПУ повідомили, що Кузьмін втік за межі України.