СБУ підозрює Росію у залякуванні українців терактами від ІД на Лізі Чемпіонів

Служба безпеки України вважає, що інформація про можливі теракти Ісламської Держави на Лізі Чемпіонів була вигадана "за поребріком" і є звичайним залякуванням українців.

Про це повідомила речниця СБУ Гітлянська Олена на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Де будуть перекриті дороги у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів: карта

"Шановні журналісти! Закликаю вас не поширювати сумнівні повідомлення від іноземних таблоїдів, які було вигадано "за поребріком". Дійсно, в одній із соціальних мереж з’явилися повідомлення від імені терористичної організації Ісламська Держава про нібито заплановані на 26 травня у Києві терористичні атаки під час проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА", – йдеться у повідомленні.

За словами речниці, експерти СБУ дослідили ці повідомлення та встановили, що вони розміщувались з акаунтів, які не мають відношення до Ісламської Держави.

Тому ми вважаємо, що інформаційний «вкид» був зроблений з єдиною метою – залякати та посіяти паніку серед мешканців та гостей столиці України,

– зазначила Гітлянська.