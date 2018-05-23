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СБУ підозрює Росію у залякуванні українців терактами від ІД на Лізі Чемпіонів

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СБУ
СБУ / Фото з відкритих джерел

Служба безпеки України вважає, що інформація про можливі теракти Ісламської Держави на Лізі Чемпіонів була вигадана "за поребріком" і є звичайним залякуванням українців.

Про це повідомила речниця СБУ Гітлянська Олена на своїй сторінці у Facebook.

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"Шановні журналісти! Закликаю вас не поширювати сумнівні повідомлення від іноземних таблоїдів, які було вигадано "за поребріком". Дійсно, в одній із соціальних мереж з’явилися повідомлення від імені терористичної організації Ісламська Держава про нібито заплановані на 26 травня у Києві терористичні атаки під час проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА", – йдеться у повідомленні.

За словами речниці, експерти СБУ дослідили ці повідомлення та встановили, що вони розміщувались з акаунтів, які не мають відношення до Ісламської Держави.

Тому ми вважаємо, що інформаційний «вкид» був зроблений з єдиною метою – залякати та посіяти паніку серед мешканців та гостей столиці України,
– зазначила Гітлянська.

 

Теги: Новини України Новини Києва СБУ Новини спорту Ліга чемпіонів Ісламська держава Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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