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      СБУ показала найманців "Вагнера", які воювали на боці бойовиків

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      СБУ оприлюднила дані найманців "Вагнера", які воювали на Донбасі
      СБУ оприлюднила дані найманців "Вагнера", які воювали на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Служба безпеки України оприлюднила персональні дані найманців російської приватної військової компанії "Вагнера", які посилили лави бойовиків на окупованому Донбасі.

      Про це повідомляє прес-служба СБУ.

      Читайте також: "У нас нікчемні договори": у Росії збунтувались найманці "Вагнера" та інших ПВК

      У відомстві зазначають, що найманці також воювали в сирійському Дейр-ез-Зорі. Деякі із них (під номером 59, 60 і 61) загинули там 7 лютого 2018 року.

      СБУ Вагнер бойовики
      СБУ показала дані найманців "Вагнера", які воювали з бойовиками

      СБУ Вагнер бойовики
      Деякі найманці також воювали в сирійському Дейр-ез-Зорі

      СБУ Вагнер Бойовики
      Вони загинули там 7 лютого 2018 року

      СБУ Вагнер Бойовики
      Тіла загиблих видали рідним тільки у квітні, щоб не заважали виборам президента РФ

      СБУ Вагнер Бойовики
      Дані про найманців-помічників бойовиків від СБУ

      У Службі безпеки також зазначили, що тіла загиблих повернули рідним лише у квітні, "щоб не заважати до виборів президента РФ".

      Нагадаємо, 7 жовтня 2018 року Служба безпеки України оприлюднила список із 206 позаштатних співробітників російської військової розвідки, які входили до так званої групи "Вагнера" та брали участь у бойових діях у Сирії. Серед них були й громадяни України.

      Що таке ПВК "Вагнера"?Приватна військова компанія Вагнера – це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також в Судані. Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".

      Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Новини політики Війна у Сирії СБУ
      Джерело: 24 Канал
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