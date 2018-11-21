СБУ показала найманців "Вагнера", які воювали на боці бойовиків
Служба безпеки України оприлюднила персональні дані найманців російської приватної військової компанії "Вагнера", які посилили лави бойовиків на окупованому Донбасі.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Читайте також: "У нас нікчемні договори": у Росії збунтувались найманці "Вагнера" та інших ПВК
У відомстві зазначають, що найманці також воювали в сирійському Дейр-ез-Зорі. Деякі із них (під номером 59, 60 і 61) загинули там 7 лютого 2018 року.
СБУ показала дані найманців "Вагнера", які воювали з бойовиками
Деякі найманці також воювали в сирійському Дейр-ез-Зорі
Вони загинули там 7 лютого 2018 року
Тіла загиблих видали рідним тільки у квітні, щоб не заважали виборам президента РФ
Дані про найманців-помічників бойовиків від СБУ
У Службі безпеки також зазначили, що тіла загиблих повернули рідним лише у квітні, "щоб не заважати до виборів президента РФ".
Нагадаємо, 7 жовтня 2018 року Служба безпеки України оприлюднила список із 206 позаштатних співробітників російської військової розвідки, які входили до так званої групи "Вагнера" та брали участь у бойових діях у Сирії. Серед них були й громадяни України.
Що таке ПВК "Вагнера"?Приватна військова компанія Вагнера – це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також в Судані. Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".