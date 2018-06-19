СБУ попередила про антитерористичні навчання на Львівщині: буде низка обмежень

У кількох локаціях Самбірського району та низці населених пунктів Львівщини 20-22 червня СБУ проведе планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання. Відпрацювання завдань відбуватиметься в наближених до реальних умовах, що передбачає залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Львівській області.

У спецслужбі попередили, що в межах навчань на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей та транспорту.

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Управління СБУ у Львівській області закликає краян зберігати спокій у зв’язку із ймовірним зосередженням військових та спецпризначенців, а також просить громадян належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців (перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей, можливе тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів тощо),

– мовиться у повідомленні.

В СБУ також наголосили, що всі ці дії відбудуться в межах чинного законодавства.

"У випадку виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб і транспортних засобів, просимо невідкладно повідомити про це на гарячу лінію УСБУ (032) 261-61-43 або спецлінію поліції 102", – закликали у спецслужбі.