СБУ попереджає про масштабні російські кібератаки перед фіналом ЛЧ

Служба безпеки України попереджає про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії напередодні фіналу Ліги Чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Знавці з кібербезпеки СБУ передбачають чергову можливу хвилю масової кібератаки на українські мережеві пристрої. Небезпечне програмне забезпечення, яке можуть використати хакери, умовно назвали VPNFilter.

Схожі атаки фіксували починаючи з 2016 року по всьому світу. За отриманою інформацією, цього разу атака географічно спрямована на український сегмент Інтернету.

Висновки криміналістичного дослідження засвідчують, що вірусне програмне забезпечення VPNFilter дозволяє зловмисникам перехоплювати весь трафік, що проходить через уражений пристрій (включаючи дані авторизації та персональні дані платіжних систем), збирати та вивантажувати інформацію, віддалено керувати інфікованим пристроєм та навіть виводити його з ладу,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, особливу небезпеку VPNFilter несе для автоматизованих систем управління технологічними процесами, оскільки через ідентифікацію специфічних протоколів обміну технологічними даними зловмисники отримують можливість обрати такі об’єкти першочерговими цілями.

"Виявлені ознаки свідчать про готування кібердиверсій на об’єктах національної критичної інфраструктури, що викликає особливе занепокоєння. Фахівці СБУ вважають, що інфікування обладнання саме на території України – підготовка до чергового акту кіберагресії з боку РФ, спрямованого на дестабілізацію ситуації під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів. Про це свідчить й те, що запланований механізм кібератаки збігається з техніками, які використовувались у 2015-2016 роках в ході кібератаки BlackEnergy", – зазначає прес-слежба СБУ.

Що таке VPNFilter? Це багаторівневе модульне шкідливе програмне забезпечення з універсальними можливостями, які забезпечують проведення як кіберрозвідки та і деструктивних кібероперацій.