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      СБУ припинила діяльність екстремістського об’єднання, яким керував Рустам Ташбаєв: відео

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      Рустам Ташбаєв
      Рустам Ташбаєв / фото з відкритих джерел

      У Службі безпеки України повідомили про ліквідацію діяльності екстремістського угруповання, яке керувалося з Росії. Його координатором спецслужба назвала Рустама Ташбаєва – організатора так званого "третього Майдану" в Києві.

      Метою діяльності заблокованого угруповання була дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні. Його члени планували скористатись підвищенням політичної активності населення під час виборчого процесу. Так, співробітники СБУ встановили, що угруповання координувалось громадянином США Рустамом Ташбаєвим, уродженцем РФ, колишім курсантом Калінінградського вищого військово-морського училища. Його у 2015 році видворили з України за підривну діяльність.

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      Хто такий Рустам Ташбаєв? Це – ініціатор так званого "Першого національного українського конгресу". У 2015 році СБУ видворила Ташбаєва із України за спробу організації "Майдану 3.0" – націленого супроти чинної влади в Україні.


      Рустам Ташбаєв

      Вже тоді Ташбаєва звинувачували у роботі на ФСБ РФ. Тодішній глава СБУ Наливайченко говорив про Ташбаєва таке: "Він отримував фінансування та за підтримки "ДНР" та "ЛНР" закуповував намети, сцену і намагався здійснювати провокаційну риторику".

      За завданням російських спецслужб учасники об’єднання мали створити власні військові формування: "Українську повстанську армію" (з дислокацією за кордоном) та "Українську національну армію" (з дислокацією в Україні).

      В Україні процес створення "Української національної армії" очолив українець Заболотний. У СБУ кажуть: його неодноразово затримували поліцейські за незаконне зберігання зброї та пограбування. Його також притягали до кримінальної відповідальності через заклики до повалення конституційного ладу в Україні.

      Так, протягом тривалого часу Заболотний вів переговори щодо отримання грошової допомоги для проведення екстремістської діяльності з відомим агентом російських спецслужб Дульським, додають в СБУ.

      За ініціативи іноземних кураторів у період оголошення військового стану в Україні керівники "УНА"налагодили збір інформації про місця дислокації та маршрути пересування підрозділів ЗСУ з метою вчинення диверсій та зриву мобілізації. Російський слід в діяльності "УНА" підтвердився за результатами обшуків, проведених в учасників цієї екстремістської організації в Одесі,
      – розповіли в спецслужбі.

      Двоє із учасників одеського крила організації, до речі, – громадяни Російської Федерації та невизнаної Придністровської народної республіки, а третій – громадянин України – уродженець Придністров’я.

      У них правоохоронці вилучили засоби ураження та тисячу примірників газет, які містили заклики приєднуватись до діяльності "УНА". Під час проведення шістнадцяти обшуків також було виявлено та вилучено вогнепальну та холодну зброю, саморобні вибухові пристрої та гранати, вибухівку, військове спорядження, засоби зв’язку та внутрішні документи незаконного військового формування, які стосувались його протиправної діяльності.

      СБУ провели обшуки в декількох учасників екстремістської організації в Україні: відео

       

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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія СБУ
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