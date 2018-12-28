"СБУ проти забудовників": у скандальній справі засвітилися люди Януковича

Кримінальне провадження щодо відсутності низки необхідних дозвільних документів на зведення елітного житлового комплексу Taryan Towers в Києві "ініціювала" громадська організація, пов'язана з колишнім керівництвом Міністерства культури.

Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Про існування провадження стало відомо в середині грудня, коли засновник компанії Taryan Group, яка і займається будівництвом "башт", Артур Мхітарян записав відеозвернення до Президента Петра Порошенка.

У ньому Мхітарян звинуватив СБУ в шантажі й вимаганні мільйона доларів або ж квартир в "баштах" в обмін на "позитивне розв'язання питання з провадженням". Того ж дня СБУ спростувала вимагання, але підтвердила, що займається кримінальним провадженням за фактом порушень при зведенні ЖК.



Будівництво компанії Taryan Group

Провадження, за інформацією Служби безпеки, було відкрите після звернення Громадської спілки "Київська міська організація Українського товариства захисту пам’яток історії та культури" (ГС КМО УТОПІК).

Попри назву, ця громадська спілка не має стосунку до авторитетної організації УТОПІК, основне завдання якої – виявлення, вивчення і збереження пам’ятників історії. Це організація-клон під керівництвом Олени Сердюк, шляхи якої з центральним УТОПІКом розійшлися після низки скандалів.

Сердюк раніше керувала "Софією Київською", а також очолювала столичний підрозділ УТОПІКУ. Під її керівництвом київський УТОПІК, користуючись правом погодження забудов, погодив низку найскандальніших будівництв в Києві. Зокрема, він дав "добро" на зведення будинку в історичному ареалі "Софії Київської" на Гончара, 17-23. Центральний УТОПІК це погодження свого підрозділу скасував. Врешті, київський підрозділ повністю від'єднався від центрального.



Дозвіл на зведення будинку в історичному ареалі "Софії Київської"

Окрім керування "УТОПІКами" Сердюк також є власницею кількох фірм, пов'язаних спільними контактними даними з компаніями міністра культури часів Януковича Михайла Кулиняка. Так, компанія Сердюк "Консалтинговий центр культурного надбання" вказує в контактах мобільний номер, що також значиться за ТОВ "Тамроф" і ТОВ "Равен". До 2016 року власником "Тамрофу" був особисто Михайло Кулиняк.



Михайло Кулиняк

Друга фірма ТОВ "Равен" вказала електронну адресу [email protected] Найімовірніше, належить вона Олександрі Губіній – колишній заступниці Кулиняка в Мінкульті і його довіреній особі. За інформацією журналістів, чоловік Губіної раніше кілька років працював в Службі безпеки України.