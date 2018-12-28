13:47
28 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий "рівень" російської пропаганди. Навальний і чемпіон інтернетоборців
      Вєсті Кремля
      23:38, 27 грудня
      Вєсті.UA: "Той єдиний" Ляшка. Кернес "за" Порошенка
      Вєсті.UA
      19:40, 27 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      "СБУ проти забудовників": у скандальній справі засвітилися люди Януковича

      64 Читать новость на русском
      СБУ проти забудовників
      СБУ проти забудовників / bihus.info

      Кримінальне провадження щодо відсутності низки необхідних дозвільних документів на зведення елітного житлового комплексу Taryan Towers в Києві "ініціювала" громадська організація, пов'язана з колишнім керівництвом Міністерства культури.

      Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

      Читайте також: Не Семочком єдиним: заступник голови СБУ здобув від держави елітну нерухомість – деталі у цифрах

      Про існування провадження стало відомо в середині грудня, коли засновник компанії Taryan Group, яка і займається будівництвом "башт", Артур Мхітарян записав відеозвернення до Президента Петра Порошенка.

      У ньому Мхітарян звинуватив СБУ в шантажі й вимаганні мільйона доларів або ж квартир в "баштах" в обмін на "позитивне розв'язання питання з провадженням". Того ж дня СБУ спростувала вимагання, але підтвердила, що займається кримінальним провадженням за фактом порушень при зведенні ЖК.

      сбу
      Будівництво компанії Taryan Group

      Провадження, за інформацією Служби безпеки, було відкрите після звернення Громадської спілки "Київська міська організація Українського товариства захисту пам’яток історії та культури" (ГС КМО УТОПІК).

      Попри назву, ця громадська спілка не має стосунку до авторитетної організації УТОПІК, основне завдання якої – виявлення, вивчення і збереження пам’ятників історії. Це організація-клон під керівництвом Олени Сердюк, шляхи якої з центральним УТОПІКом розійшлися після низки скандалів.

      Сердюк раніше керувала "Софією Київською", а також очолювала столичний підрозділ УТОПІКУ. Під її керівництвом київський УТОПІК, користуючись правом погодження забудов, погодив низку найскандальніших будівництв в Києві. Зокрема, він дав "добро" на зведення будинку в історичному ареалі "Софії Київської" на Гончара, 17-23. Центральний УТОПІК це погодження свого підрозділу скасував. Врешті, київський підрозділ повністю від'єднався від центрального.

      сбу
      Дозвіл на зведення будинку в історичному ареалі "Софії Київської"

      Окрім керування "УТОПІКами" Сердюк також є власницею кількох фірм, пов'язаних спільними контактними даними з компаніями міністра культури часів Януковича Михайла Кулиняка. Так, компанія Сердюк "Консалтинговий центр культурного надбання" вказує в контактах мобільний номер, що також значиться за ТОВ "Тамроф" і ТОВ "Равен". До 2016 року власником "Тамрофу" був особисто Михайло Кулиняк.

      сбу
      Михайло Кулиняк

      Друга фірма ТОВ "Равен" вказала електронну адресу [email protected] Найімовірніше, належить вона Олександрі Губіній – колишній заступниці Кулиняка в Мінкульті і його довіреній особі. За інформацією журналістів, чоловік Губіної раніше кілька років працював в Службі безпеки України.

      Теги: Новини України СБУ Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України Скандальні забудови Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому важливо відвідувати психолога: поради, які вбережуть здоров'я
      сьогодні , 13:03 Чому важливо відвідувати психолога: поради, які вбережуть здоров'я
      Світлана Попова 277
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      20 грудня , 10:00 Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      17617
      Салати на Новий рік 2019: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома
      сьогодні , 12:30 Салати на Новий рік 2019: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома
      Олена Булан 12162
      Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України
      сьогодні , 12:00 Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України
      Олексій Чибісов 846
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Depeche Mode у Києві: очікування та враження від концерту
      20 липня 2017 , 10:32
      Шахтарі озвучили свої вимоги до влади
       22 квітня 2015 , 15:32
      Кіно про машини без Віна Дізеля? Дивіться трейлер фільму "Cruise"
       17 серпня , 15:30
      Сitroen С4: тест-драйв за 24 параметрами
       11 листопада , 09:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук