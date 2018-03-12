СБУ проводить понад 25 обшуків по всій Україні, в тому числі і у журналістів
Сьогодні, 12 березня, Служба безпеки України проводить понад 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах України. Обшуки проводяться в осіб, які сприяють Росії у проведені антиукраїнських акцій.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.
Читайте також: Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі: обурливі деталі
"Під час обшуків вилучено пропагандистські матеріали, зброя, вибухівка та багато інших доказів підривної роботи проти нашої країни", – пише вона.
Додає, що більш детальна інформація буде оприлюднена після завершення всіх необхідних процесуальних дій.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі