СБУ проводить понад 25 обшуків по всій Україні, в тому числі і у журналістів

Сьогодні, 12 березня, Служба безпеки України проводить понад 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах України. Обшуки проводяться в осіб, які сприяють Росії у проведені антиукраїнських акцій.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

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"Під час обшуків вилучено пропагандистські матеріали, зброя, вибухівка та багато інших доказів підривної роботи проти нашої країни", – пише вона.

Додає, що більш детальна інформація буде оприлюднена після завершення всіх необхідних процесуальних дій.