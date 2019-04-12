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      СБУ скасувала заборону на в'їзд скандального пропагандиста Кремля

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      СБУ скасувала заборону на в’їзд скандальному австрійському журналісту
      СБУ скасувала заборону на в’їзд скандальному австрійському журналісту / Фото з відкритих джерел

      СБУ скасувала заборону на в'їзд в Україну австрійському журналісту Крістіану Вершютцу. Він – шеф українського бюро австрійського телеканалу ORF.

      Напередодні СБУ на рік заборонила в'їзд журналісту в Україну, тож він звернувся до суду з позовом визнати рішення служби незаконним.

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      Сам журналіст у себе на Facebook-сторінці подякував усім "офіційним" та "неофіційним" помічникам.

      Вершютц опублікував лист СБУ, в якому зазначено, що заборону на в’їзд скасовано "у зв’язку з надходженням інформації про припинення існування обставин, на підставі яких особі було заборонено в’їзд".

      До слова, голова МЗС Австрії Карін Кнайсль у Twittwer написала, що радіє такому рішенню України.

      Ми сподіваємося, що Крістіан Вершютц знову зможе безперешкодно продовжувати свою журналістську роботу,
      – додала вона.

      Раніше у МЗС Австрії засудили заборону на в'їзд для журналіста як "неприпустиму цензуру в Європі".

      У чому СБУ звинувачувала журналіста? Офіційно СБУ інкримінує журналісту відвідування окупованих територій. У МЗС України наголосили, що заборона є наслідком зневажливого ставлення журналіста до українського законодавства.

      Що Вершютц говорить про Росію та Україну?Наприкінці липня 2018 року він оприлюднив свій репортаж про відвідування окупованого Криму, в якому стверджував про "успіхи РФ у будівництві аеропорту в Сімферополі і будівництві Кримського мосту". У публікації також мовиться про "значний прогрес у розвитку півострова з моменту його добровільного приєднання до Росії, а також поступове подолання міжнародної ізоляції Криму".

      Інший репортаж стосувався "поліпшення життя кримськотатарського народу на території півострова". При цьому наводиться висловлювання одного з представників руху, в якому стверджується, що "тільки Володимир Путін повністю реабілітував татар. І саме за Росії стало можливим будівництво головної мечеті, адже українська влада не видавала ні землі під забудову, ні дозволу на будівництво". Окрім того, Вершютц полюбляє поширювати на своїй Facebook-сторінці фейки від Russia Today.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики СБУ Австрія Журналісти ЗМІ Російська пропаганда
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