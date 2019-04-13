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      СБУ скасувала заборону на в'їзд скандальному журналісту з Австрії, який поширює пропаганду РФ

      255 Читать новость на русском
      Крістіан Вершютц
      Крістіан Вершютц / Screenshot

      Служба безпеки України скасувала заборону на в'їзд скандальному австрійському журналісту Крістіану Вершютцу, який не раз відзначався використанням проросійської пропаганди у своїх матеріалах щодо України та війни на Донбасі зокрема.

      Про це журналіст написав у своєму фейсбук. Він опублікував лист СБУ, в якому справді зазначається, що заборона скасована.

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      В березні журналісту заборонили щонайменше рік відвідувати Україну, мовляв, заради його ж безпеки. А все тому, що Вершютц раніше в одному з інтерв'ю пожалівся, що в нашій країні існує загроза його життю.

      Саме цей журналіст впродовж попередніх чотирьох років проїжджав на окуповані території через непідконтрольні пункти пропуску з Росії. Більше того, Вершютц не гребував штампами кремлівської пропаганди у своїх матеріалах та навіть заперечував російську агресію в Україні.

      Служба безпеки України скасувала заборону на в'їзд скандальному австрійському журналісту Крістіану Вершютцу
      Лист СБУ, який опублікував журналіст у соцмережі

      Крістіан Вершютц
      Крістіан Вершютц​

      На сторінці журналіста у фейсбуці можна побачити багато новин саме про Україну, зокрема, і про вибори. Останнім часом чимало постів про Володимира Зеленського та Юлію Тимошенко, менше – про Петра Порошенка.

      Рішення про скасування заборони привітала і глава Австрійського МЗС Карін Кнайсль. 

      Ми вітаємо скасування заборони на в'їзд кореспондента Крістіана Вершютца до України, як цього вимагала Австрія. Ми сподіваємося, що Крістіан Вершютц знову зможе безперешкодно продовжувати свою журналістську роботу,
      – зазначила у своєму твіттері глава МЗС Австрії Карін Кнайсль.

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Австрія Журналісти ЗМІ Медіа СБУ Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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