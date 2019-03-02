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      СБУ спіймала на хабарах керівників Одеського СІЗО: фото

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      СБУ спіймала на хабарах керівників Одеського СІЗО
      СБУ спіймала на хабарах керівників Одеського СІЗО / Фото з відкритих джерел

      Працівники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах керівників Одеського слідчого ізолятора. Наразі їх затримано.

      Ними виявилися начальник оперчастини майор Валентин Слабинський і його підлеглий, старший оперативник СІЗО Сергій Ярема, передає місцеве видання "Думська".

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      Співробітники СБУ встановили, що зловмисники систематично вимагали від засуджених та їхніх родичів хабарі за "пом’якшення" умов відбування покарання.

      Затримання керівників СІЗО
      Затримання керівників СІЗО

      Начальники СІЗО спеціально тримали ув'язнених у карцері або переводили у камери, де їм погрожували фізичною розправою так звані "смотрящі".

      Правоохоронці задокументували факт утримання в карцері одного із підозрюваних, з якого зловмисники вимагали 2 тисячі доларів США. Його родичі мали перерахувати цю суму на банківську картку. Відомо, що тільки за 2018 рік було перераховано понад 2,3 мільйона гривень.

      Працівники СБУ провели обшуки в будинках керівників СІЗО
      Працівники СБУ провели обшуки в будинках керівників СІЗО

      Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів справи банківські картки, мобільні телефони, 1 тисячу доларів та 60 тисяч гривень, а також документацію, яка підтверджує протиправні дії працівників СІЗО.

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      Теги: Новини України Новини Одеси СІЗО Хабар Корупція СБУ
      Джерело: 24 канал
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