СБУ спіймала на хабарах керівників Одеського СІЗО: фото

Працівники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах керівників Одеського слідчого ізолятора. Наразі їх затримано.

Ними виявилися начальник оперчастини майор Валентин Слабинський і його підлеглий, старший оперативник СІЗО Сергій Ярема, передає місцеве видання "Думська".

Читайте також: Екс-керівника Генштабу ЗСУ Заману затримали

Співробітники СБУ встановили, що зловмисники систематично вимагали від засуджених та їхніх родичів хабарі за "пом’якшення" умов відбування покарання.



Затримання керівників СІЗО

Начальники СІЗО спеціально тримали ув'язнених у карцері або переводили у камери, де їм погрожували фізичною розправою так звані "смотрящі".

Правоохоронці задокументували факт утримання в карцері одного із підозрюваних, з якого зловмисники вимагали 2 тисячі доларів США. Його родичі мали перерахувати цю суму на банківську картку. Відомо, що тільки за 2018 рік було перераховано понад 2,3 мільйона гривень.



Працівники СБУ провели обшуки в будинках керівників СІЗО

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів справи банківські картки, мобільні телефони, 1 тисячу доларів та 60 тисяч гривень, а також документацію, яка підтверджує протиправні дії працівників СІЗО.