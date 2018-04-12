СБУ спіймала на хабарі львівського прокурора: фото
Працівники СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ викрили на хабарі працівника Львівської місцевої прокуратури.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За даними відомства, прокурор вимагав 2200 доларів від місцевого жителя за непритягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку. У подальшому прокурор обіцяв повністю закрити відповідне кримінальне провадження.
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Зазначається, що правоохоронці затримали прокурора та посередника у Львові після отримання всієї суми хабара.
Відтак, слідчі СБУ проводять досудове слідство. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Джерело: 24 Канал
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