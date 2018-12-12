СБУ відкрила провадження проти забудовника елітного ЖК в центрі Києва

У Службі безпеки України повідомили про розслідування кримінального провадження ПрАТ "Позняки-Жил-Буд", яка входить до складу будівельної корпорації "Познякижитлобуд".

Як інформує прес-служба СБУ, провадження зареєстрували за частиною 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України. Вона стосується зловживання повноваженнями співробітниками юридичної особи.

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Відповідну заяву проти забудовника подала громадська спілка "Київська міська організація Українське товариство охорони пам’яток історії та культури".

У СБУ зазначають, що справа стосується будівництва на вулиці Івана Павла II, 12 в історичній частині Києва.

На сайті забудовника вказано, що на цьому місці мали б з'явитись три 31-поверхові вежі, загальною висотокю понад 100 метрів, з'єднані між собою.

У ЖК з назвою "TARYAN TOWERS" мали б розташовуватись як житлові, так і комерційні приміщення, а здати в експлуатацію його планували у 2019 чи 2020 році.



Проект ЖК "TARYAN TOWERS" у Києві

Окрім громадської спілки, на забудовника також поскаржились у Мінкульті. В діях забудовника побачили можливе порушення нормативно-правових актів і зауважили відсутність низки дозвільних документів.

У СБУ кажуть, що на запит про необхідні документи жодної відповіді від забудовника не отримали.

Після цього слідчі звернулись до Шевченківського райсуду Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів будівельної компанії.

Що відомо про "Позняки-Жил-Буд"?Це приватне акціонерне товариство було створене у 2002 і що входить до складу будівельної корпорації "Познякижитлобуд". Компанія спеціалізується на будівництві елітних житлових комплексів, офісних центрів та об'єктів інфраструктури.

Напередодні засновник девелоперської компанії Taryan Group бізнесмен Артур Мхітарян, якому належить "Позняки-Жил-Буд", звернувся із відеозверненням до Президента України, звинувативши СБУ у шантажі.