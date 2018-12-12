19:27
12 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Експерименти доньки Путіна. Хатинка скандальної Захарової
      Вєсті Кремля
      23:20, 11 грудня
      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ
      Вєсті.UA
      20:22, 11 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      СБУ відкрила провадження проти забудовника елітного ЖК в центрі Києва

      1180 Читать новость на русском
      СБУ проводить розслідування проти "Позняки-Жил-Буд"
      СБУ проводить розслідування проти "Позняки-Жил-Буд" / Фото із відкритих джерел

      У Службі безпеки України повідомили про розслідування кримінального провадження ПрАТ "Позняки-Жил-Буд", яка входить до складу будівельної корпорації "Познякижитлобуд".

      Як інформує прес-служба СБУ, провадження зареєстрували за частиною 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України. Вона стосується зловживання повноваженнями співробітниками юридичної особи.

      Читайте також: Забудова екопарку на Осокорках: Київрада підтримала рішення розірвати договір

      Відповідну заяву проти забудовника подала громадська спілка "Київська міська організація Українське товариство охорони пам’яток історії та культури".

      У СБУ зазначають, що справа стосується будівництва на вулиці Івана Павла II, 12 в історичній частині Києва.

      На сайті забудовника вказано, що на цьому місці мали б з'явитись три 31-поверхові вежі, загальною висотокю понад 100 метрів, з'єднані між собою.

      У ЖК з назвою "TARYAN TOWERS" мали б розташовуватись як житлові, так і комерційні приміщення, а здати в експлуатацію його планували у 2019 чи 2020 році.

      будівництво ЖК Київ TARYAN
      Проект ЖК "TARYAN TOWERS" у Києві

      Окрім громадської спілки, на забудовника також поскаржились у Мінкульті. В діях забудовника побачили можливе порушення нормативно-правових актів і зауважили відсутність низки дозвільних документів.

      У СБУ кажуть, що на запит про необхідні документи жодної відповіді від забудовника не отримали.

      Після цього слідчі звернулись до Шевченківського райсуду Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів будівельної компанії.

      Що відомо про "Позняки-Жил-Буд"?Це приватне акціонерне товариство було створене у 2002 і що входить до складу будівельної корпорації "Познякижитлобуд". Компанія спеціалізується на будівництві елітних житлових комплексів, офісних центрів та об'єктів інфраструктури.

      Напередодні засновник девелоперської компанії Taryan Group бізнесмен Артур Мхітарян, якому належить "Позняки-Жил-Буд", звернувся із відеозверненням до Президента України, звинувативши СБУ у шантажі.

      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини Києва Новини нерухомості України Розслідування СБУ Будівництво
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новости в "ЛНР": украшение главной елки, детские утренники, уголовные производства, чистки
      сьогодні , 19:10 Новости в "ЛНР": украшение главной елки, детские утренники, уголовные производства, чистки
      Ольга Черненко 110
      Продається все: символіка проросійських бойовиків у світових магазинах і як її звідти прибрати
      сьогодні , 19:00 Продається все: символіка проросійських бойовиків у світових магазинах і як її звідти прибрати
      Яніна Ткачук 191
      Хіматака у Сирії, вибухи у церквах Індонезії та Керченська бійня: криваві трагедії 2018 року
      сьогодні , 18:00 Хіматака у Сирії, вибухи у церквах Індонезії та Керченська бійня: криваві трагедії 2018 року
      Ірина Вихрущ 258
      Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      сьогодні , 17:10 Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      Блог Соцмережі 808
      Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      сьогодні , 15:04 Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      Блог Соцмережі 1011
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук